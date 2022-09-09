"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в Лиге Европы
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 0:1.
Единственный гол забил Браис Мендес.
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Реал Сосьедад" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Мендес, 59 (с пенальти) - 0:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Мартинес, 46), Магуайр, Линделеф, Маласиа (Макнил, 84), Эриксен (Бруну Фернандеш, 46), Каземиро, Фред, Роналду, Антони (Санчо, 71), Эланга (Гарначо, 71).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сола, 84), Элустондо, Пачеко, Муньос, Мендес (Турриентес, 84), Мерино, Сильва (Чо, 65), Субименди, Кубо (Барренечеа, 78), Садик (Серлот, 46).
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