"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в 1-м туре АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в 1-м туре АПЛ

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Брайтону" со счетом 1:2.

Победу гостям принес Паскаль Гросс, который оформил дубль. За манкунианцев забил полузащитник "Брайтона" Алексис Мак Аллистер, который отметился автоголом.

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 1:2 (0:2)
Голы: Гросс, 30 - 0:1, Гросс, 39 - 0:2, Мак Аллистер, 68 (автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Маласиа, 90), Фред (Роналду, 53), Бруну Фернандеш (Гарначо, 90), Мактомини (ван де Бек, 78), Эриксен, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 90).

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс, Лаллана (Мвепу, 76), Марч (Колуилл, 90), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард (Лэмпти, 75).

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