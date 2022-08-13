"Манчестер Юнайтед" с Роналду позорно проиграл "Брентфорду"
Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Брентфорду" со счетом 0:4.
Победу хозяевам принесли голы Джошуа Дасилвы, Матиаса Йенсена, Бена Ми и Бриана Мбемо.
"Брентфорд", набрав четыре очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 0 очков опустился на последнее, 20-е место.
"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (4:0)
Голы: Дасилва, 10 - 1:0, Йенсен, 18 - 2:0, Ми, 30 - 3:0, Мбемо, 35 - 4:0
"Брентфорд": Райя, Хики (Соренсен, 80), Ми, Янссон, Роэрслев, Генри, Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Висса, 73).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 60).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18