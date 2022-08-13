"Манчестер Юнайтед" с Роналду позорно проиграл "Брентфорду"

Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Брентфорду" со счетом 0:4.

Победу хозяевам принесли голы Джошуа Дасилвы, Матиаса Йенсена, Бена Ми и Бриана Мбемо.

"Брентфорд", набрав четыре очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 0 очков опустился на последнее, 20-е место.

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (4:0)

Голы: Дасилва, 10 - 1:0, Йенсен, 18 - 2:0, Ми, 30 - 3:0, Мбемо, 35 - 4:0

"Брентфорд": Райя, Хики (Соренсен, 80), Ми, Янссон, Роэрслев, Генри, Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Висса, 73).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 60).

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