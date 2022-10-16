"Манчестер Юнайтед" с Роналду не смог обыграть "Ньюкасл"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Ньюкаслом" со счетом 0:0.
"Манчестер Юнайтед", набрав 16 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 15 очками по-прежнему занимает шестую позицию.
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Роналду (Рэшфорд, 72), Санчо, Антони.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер (Ласселс, 90), Ботман, Берн (Таргетт, 78), Бруно Гимараэс (Уиллок, 78), Лонгстафф, Альмирон, Мерфи (Фрэйзер, 59), Уилсон (Вуд, 78), Жоэлинтон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18