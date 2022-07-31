"Манчестер Юнайтед" с Роналду не смог обыграть испанский клуб

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"Манчестер Юнайтед" с Роналду не смог обыграть испанский клуб

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче сыграл вничью с "Райо Вальекано" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Амад Диалло, но вскоре равновесие восстановил Альваро Гарсия.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Райо Вальекано" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Диалло, 48 - 1:0, Гарсия, 57 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Хитон, Лэрд, Варан, Мартинес (Байи, 61), Теллес, Эриксен (Межбри, 61), ван де Бек, Чонг (Хансен-Ороэн, 85), Гарнер (Икбал, 74), Роналду (Диалло, 46), Гарначо (Шортайр, 73).

"Райо Вальекано": Димитриевски (Диего Лопес, 46), Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Морено, 82), Унаи Лопес (Посо, 65), Сисс (Комесанья, 83), Трехо (Оскар Валентин, 65), Фалькао (Сальви Санчес, 65), Паласон (Нтека, 74).

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