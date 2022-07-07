"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от Роналду

Фото: Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение продать португальского нападающего Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб готов выслушать предложения по форварду, который пропустил три подряд тренировки в межсезонье. Ранее сообщалось, что португалец хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду может перейти в "Барселону". | https://dailysports.net