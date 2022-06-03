"Манчестер Юнайтед" расстанется с двумя защитниками

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" расстанется с защитниками Эриком Байи и Акселем Туанзебе в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение отпустить обоих игроков, несмотря на то, что их контракты действуют до лета 2024 и 2023 года соответственно.

28-летний Байи выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего он провел за клуб 113 матчей забил один гол и отдал одну результативную передачу.

24-летний Туанзебе играет за "МЮ" с 2015 года. Он сыграл за манкунианцев 37 матчей и не отметился результативными действиями.

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