"Манчестер Юнайтед" расстался с Матой

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"Манчестер Юнайтед" расстался с Матой

Фото: твиттер Хуана Маты/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе испанского полузащитника Хуана Маты.

Контракт игрока с манкунианцами истекает в конце июня и руководство клуба приняло решение его не продлевать. Таким образом, испанец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

34-летний Мата выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 47 результативных передач.

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