"Манчестер Юнайтед" расстался с Матой
Фото: твиттер Хуана Маты/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе испанского полузащитника Хуана Маты.
Контракт игрока с манкунианцами истекает в конце июня и руководство клуба приняло решение его не продлевать. Таким образом, испанец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
34-летний Мата выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 47 результативных передач.
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|27
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|8
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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