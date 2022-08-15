"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Икарди

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"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Икарди

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет купить аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, представители английского клуба уже провели предварительные переговоры с окружением аргентинца. Форвард готов к переходу, так как на него не рассчитывает тренерский штаб парижан.

В прошлом сезоне 29-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить ветерана "Лестера"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить ветерана "Лестера"

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