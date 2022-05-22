"Манчестер Юнайтед" проиграл "Кристал Пэлас", но пробился в Лигу Европы

Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Уилфрид Заа.

"Кристал Пэлас", набрав 48 очков, занял 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 58 очками финишировал на шестой позиции и пробился в Лигу Европы.

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)

Гол: Заа, 37 - 1:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Уорд, Андерсен, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Макартур, 83), Галлахер, Рак-Сакьи (Куяте, 67), Заа, Эдуар (Эзе, 79).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Гарначо, 79), Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред (Шортайр, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Межбри (Мата, 62), Кавани, Эланга.

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