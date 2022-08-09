"Манчестер Юнайтед" представил форму необычного цвета

Фото: твиттер Footy Headlines/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" определился с третьим комплектом формы на новый сезон.

Как пишет портал Footy Headlines, экипировка будет ярко-зеленого цвета.

Напомним, что в первом туре нового сезона в АПЛ "красные дьяволы" неожиданно проиграли "Брайтону" (1:2) на с воем поле.

Во 2-м туре команда сыграет против "Брентфорда". Матч пройдет 13 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

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