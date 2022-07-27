"Манчестер Юнайтед" представил аргентинца Мартинеса

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"Манчестер Юнайтед" представил аргентинца Мартинеса

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте представила аргентинского защитника Лисандро Мартинеса, который перешел из "Аякса".

Сумма трансфера составит 57 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.

24-летний Мартинес выступал за "Аякс" с 2019 года. Всего он провел за клуб 118 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз" и "Дефенсу и Хустисию". За сборную Аргентины сыграл семь матчей.

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