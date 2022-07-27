"Манчестер Юнайтед" представил аргентинца Мартинеса
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте представила аргентинского защитника Лисандро Мартинеса, который перешел из "Аякса".
Сумма трансфера составит 57 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.
24-летний Мартинес выступал за "Аякс" с 2019 года. Всего он провел за клуб 118 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз" и "Дефенсу и Хустисию". За сборную Аргентины сыграл семь матчей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18