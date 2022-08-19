"Манчестер Юнайтед" предложит 100 млн евро за лидера "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" предложит 100 млн евро за лидера "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за бразильского полузащитника "Аякса" Антони, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб сделает предложение по бразильцу в ближайшее время. Ранее сообщалось, что "Аякс" хочет получить за игрока именно такую сумму. Таким образом, есть вероятность, что клубы договорятся.

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 3 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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