"Манчестер Юнайтед" предложил Роналду "Ювентусу"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" предложил своего форварда Криштиану Роналду "Ювентусу".

Как утверждает журналист RaiSport Паоло Паганини со ссылкой на своего коллегу, переход португальца может стать частью трансфера хавбека "Юве" Адриена Рабьо.

Источник утверждает, что "Ювентус" ответил отказом, но в клуб продолжает поступать много звонков от агента португальца Жорже Мендеша.

В составе "Ювентуса" Криштиану выступал с 2018 по 2021 год.

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