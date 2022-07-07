"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн за бразильца из "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн за бразильца из "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток купить бразильского форварда "Аякса" Антони, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро. При этом "Аякс" не хочет продавать игрока, но может согласиться на трансфер за 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется "Челси".

В минувшем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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