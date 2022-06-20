"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн евро за форварда "Порту"

Фото: твиттер Эванилсона/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Порту" Эванилсону, сообщает Record.pt.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Впрочем, "драконы" требуют за игрока 70 миллионов.

В минувшем сезоне 22-летний Эванилсон провел за "Порту" 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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