"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн евро за форварда "Порту"
Фото: твиттер Эванилсона/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Порту" Эванилсону, сообщает Record.pt.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Впрочем, "драконы" требуют за игрока 70 миллионов.
В минувшем сезоне 22-летний Эванилсон провел за "Порту" 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на основного хавбека "Ювентуса". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн евро за форварда "Порту"
-
"Барселона" вышла из борьбы за Рафинью
-
Кулибали отказал "Барселоне"
-
"Интер" подпишет талантливого защитника
-
"Монако" Головина может подписать чемпиона Европы
-
Дорогущий автомобиль Роналду попал в аварию в Испании (фото)
-
Суд вынес приговор Это'О за налоговые преступления при игре за "Барселону"
-
Кроос отказывается продлевать контракт с "Реалом": названа причина
-
Роналду не хочет вновь работать с Моуринью
-
Стерлинг хочет перейти в "Челси"
-
"Барселона" задолжала Пике гигантскую сумму
-
"Вест Хэм" купил марокканца за 35 миллионов евро
-
Умтити может присоединиться к новичку Ла Лиги
-
Рыбус не сможет сыграть за сборную Польши на ЧМ-2022
-
Бритни Спирс стала фанаткой топ-клуба АПЛ
-
Защитником ЦСКА Магнуссоном интересуются два клуба РПЛ
-
Тен Хаг попросил "Манчестер Юнайтед" подписать четырех футболистов
-
Рюдигер рассказал, почему не перешел в "Барселону"
-
Рюдигер выбрал номер в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18