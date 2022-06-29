"Манчестер Юнайтед" предложил 40 млн евро за защитника "Аякса"
Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аякса" Лисандро Мартинесу, сообщает журналист TyC Sports Эрнан Систо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 40 миллионов евро. Ранее такую же сумму за игрока предложил "Арсенал". Впрочем, амстердамцы хотят получить за аргентинца более 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне 24-летний Мартинес провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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