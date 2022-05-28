"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Барселоной" за Невеша
Фото: твиттер Невеша\Автор неизвестен
Будущее португальского полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша остается неопределенным.
Как сообщает журналист Луис Мигельсанц, в подписании футболиста заинтересован помимо "Барселоны" еще и "Манчестер Юнайтед", однако португалец хочет уйти из АПЛ в команду, которая играет в Лиге чемпионов.
По информации источника, Невеш очень нравится руководству "Барсы", а также Хави, который предпочел бы Субименди, но который также дал добро на подписание португальца.
Отмечается, что агент игрока Жорже Мендеш пытается достичь соглашения, которое было бы выгодно для всех сторон. "Вулверхэмптон" хочет заполучить Нико, но "Барса" не хочет продавать игрока или даже отдавать его в аренду.
"Юнайтед" готов заплатить за трансфер около 50 миллионов евро. Невеш ждет "Барсу", осознавая экономические трудности, с которыми сегодня сталкивается клуб.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18