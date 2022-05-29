"Манчестер Юнайтед" отремонтирует бассейн из-за Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду добился ремонта бассейна на клубной базе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, футболист отказался плавать в бассейне, так как посчитал, что это опасно для его здоровья. Дело в том, что в некоторых местах бассейна оказались незакрепленные или отколотые плитки, либо их вообще не было. В связи с этим португалец построил крытый бассейн у себя дома.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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