"Манчестер Юнайтед" отправил хавбека в "Сандерленд"

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"Манчестер Юнайтед" отправил хавбека в "Сандерленд"

Фото: сайт "МЮ"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" отправил полузащитника Амада Диалло в аренду в "Сандерленд".

Как пишут на сайте "МЮ", 20-летний игрок будет играть за новый клуб до лета 2023 года.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Диалло играл в аренде за "Рейнджерс". В 10 матчах чемпионата Шотландии он забил 3 гола. 

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