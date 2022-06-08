"Манчестер Юнайтед" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" пытался приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, но получил отказ, сообщает The Times.

По сведениям источника, новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг рассчитывает на форварда и попросил руководство клуба не продавать его. Сам Рэшфорд также хочет остаться в стане "дьяволов".

В минувшем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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