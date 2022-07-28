"Манчестер Юнайтед" отказался платить 100 млн евро за форварда "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

Бразильский форвард "Аякса" Антони не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб отказался платить за футболиста требуемые 100 миллионов евро. Бразилец хочет присоединиться к манкунианцам, но "Аякс" не хочет его отпускать.

В прошлом сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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