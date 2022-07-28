"Манчестер Юнайтед" отказался платить 100 млн евро за форварда "Аякса"
Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен
Бразильский форвард "Аякса" Антони не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб отказался платить за футболиста требуемые 100 миллионов евро. Бразилец хочет присоединиться к манкунианцам, но "Аякс" не хочет его отпускать.
В прошлом сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18