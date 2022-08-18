"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Рабьо: названа причина

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"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Рабьо: названа причина

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать французского полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб отказался от футболиста из-за его финансовых требований. Француз хотел получать в "МЮ" 10 миллионов евро в год, а также 8-10 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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