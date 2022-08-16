"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Френки де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение отказаться от покупки голландца, так как переговоры слишком затянулись. Ранее сообщалось, что манкунианцы договорились о покупке игрока примерно за 80 миллионов евро, но сам де Йонг так и не дал согласия на переход.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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