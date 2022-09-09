"Манчестер Юнайтед" отказался от Поттера, который возглавил "Челси"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к тренеру Грэму Поттеру, который возглавил "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривали кандидатуру специалиста еще в марте, когда клуб искал замену Ральфу Рангнику. Впрочем, в итоге "Манчестер Юнайтед" решил отказаться от варианта с Поттером, так как у него нет опыта в Лиге чемпионов. В итоге клуб возглавил Эрик тен Хаг.

Напомним, что 47-летний Поттер подписал с "Челси" до лета 2027 года.

Не пропустите: Вратарь "МЮ" перешел в "Спарту". | https://dailysports.net