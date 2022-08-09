"Манчестер Юнайтед" отказался от Арнаутовича
Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен
Австрийский нападающий "Болоньи" Марко Арнаутовича не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, руководство английского клуба решило не покупать игрока. Причиной стали высокие требования "Болоньи" за трансфер форварда. Кроме того, болельщики манкунианцев выступили резко против Арнаутовича, так как ранее он оскорблял албанцев во время матча отбора на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предлагал за 33-летнего Арнаутовича 8-9 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18