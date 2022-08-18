"Манчестер Юнайтед" определился с датой дебюта Каземиро

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы бразильский полузащитник Каземиро дебютировал за клуб в матче 3-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (22 августа), сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, английский клуб намерен оформить трансфер бразильца в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что манкунианцы близки к покупке игрока примерно за 70 миллионов евро. В составе "МЮ" бразилец может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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