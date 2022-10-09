"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Рэшфорда

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с форвардом Маркусом Рэшфордом.

Отметим, что текущий контракт нападающего истекает летом 2023 года, но в нем прописана опция продления на сезон.

Несмотря на это, английский клуб хочет предложить игроку долгосрочное соглашение.

В текущем сезоне Рэшфорд провел восемь матчей, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Не пропустите: "Атлетико" одержал сложную победу в Ла Лиге. | https://dailysports.net