"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Магуайра

Фото: твиттер Харри Магуайра/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не будет продавать защитника Харри Магуайра этим летом.

Как сообщает The Times, в услугах футболиста заинтересован "Челси", но "МЮ" вряд ли согласится на условия лондонцев.

Действующий контракт 29-летнего англичанина рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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