"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Лиге Европы

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"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Лиге Европы

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Шериф" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принесли голы Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.

"Шериф" Молдова – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:2 (0:2)
Голы: Санчо, 17 - 0:1, Роналду, 39 (с пенальти) - 0:2

"Шериф": Коваль, Зоури, Раделич, Кики, Кпозо, Бадоло, Киабу, Диоп, Атьемвен (Мудасиру, 81), Уаттара (Пернамбуко, 73), Рашид (Фелипе Визеу, 73).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Шоу, 70), Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини (Каземиро, 46), Роналду (Эланга, 81), Санчо, Антони.

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