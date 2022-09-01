"Манчестер Юнайтед" одержал тяжелую победу в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Джейдон Санчо.

"Манчестер Юнайтед", набрав девять очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 1 очком остался на последней, 20-й позиции.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:1)

Гол: Санчо, 23 - 0:1

"Лестер": Уорд, Джастин, Эванс, Ндиди, Томас, Мэддисон, Барнс, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Сумаре, Дьюзбери-Холл, Варди (Дака, 87).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Фред, 87), Санчо (Роналду, 68), Эланга (Каземиро, 59).

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