"Манчестер Юнайтед" одержал сложную победу в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" одержал сложную победу в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Бруну Фернандеш.

"Манчестер Юнайтед", набрав шесть очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с четырьмя очками опустился на 13-ю позицию.

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Бруну Фернандеш, 55 - 0:1

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Дженепо (Перро, 89), Эльюнусси (Армстронг, 63), Уорд-Проуз, Арибо (Войнович, 89), Лавиа, Армстронг (Мара, 77), Адамс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (Фред, 90), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Санчо (Роналду, 68), Эланга (Каземиро, 80).

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