"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. У гостей отличился Мохамед Салах.

"Манчестер Юнайтед", набрав три очка, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с двумя очками опустился на 16-ю позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (1:0)

Голы: Санчо, 16 - 1:0, Рэшфорд, 53 - 2:0, Салах, 81 - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (ван де Бек, 86), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Роналду, 86), Санчо (Фред, 71), Эланга (Марсьяль, 46).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 85), Милнер (Карвалью, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.

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