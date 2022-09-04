"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.

Победу манкунианцам принесли дубль Маркуса Рэшфорда и гол Антони. У "канониров" отличился Букайо Сака.

"Манчестер Юнайтед", набрав 12 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 15 очками сохранил первое место.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (1:0)
Голы: Антони, 35 - 1:0, Сака, 60 - 1:1, Рэшфорд, 66 - 2:1, Рэшфорд, 75 - 3:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Магуайр, Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Санчо (Фред, 67), Антони (Роналду, 58).

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Зинченко (Нкетиа, 74), Джака, Эдегор (Смит-Роу, 74), Локонга (Фабиу Виейра, 74), Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли.

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