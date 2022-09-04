"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.
Победу манкунианцам принесли дубль Маркуса Рэшфорда и гол Антони. У "канониров" отличился Букайо Сака.
"Манчестер Юнайтед", набрав 12 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 15 очками сохранил первое место.
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (1:0)
Голы: Антони, 35 - 1:0, Сака, 60 - 1:1, Рэшфорд, 66 - 2:1, Рэшфорд, 75 - 3:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Магуайр, Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Санчо (Фред, 67), Антони (Роналду, 58).
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Зинченко (Нкетиа, 74), Джака, Эдегор (Смит-Роу, 74), Локонга (Фабиу Виейра, 74), Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18