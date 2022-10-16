"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0 (видеообзор)

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Ньюкаслом" со счетом 0:0.

"Манчестер Юнайтед", набрав 16 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 15 очками по-прежнему занимает шестую позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Роналду (Рэшфорд, 72), Санчо, Антони.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер (Ласселс, 90), Ботман, Берн (Таргетт, 78), Бруно Гимараэс (Уиллок, 78), Лонгстафф, Альмирон, Мерфи (Фрэйзер, 59), Уилсон (Вуд, 78), Жоэлинтон.

Видеообзор матча

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