"Манчестер Юнайтед" не смог перехватить цель дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" пытался подписать немецкого нападающего "Ред Булл Зальцбург" Карима Адейеми, но потерпел неудачу, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, футболист принял решение перейти в дортмундскую "Боруссию", несмотря на то, что английский клуб сделал ему более выгодное предложение в размере девяти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 20-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

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