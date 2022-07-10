"Манчестер Юнайтед" не смог купить Паредеса

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не сумел приобрести аргентинского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса, сообщает твиттер PSGhub.

По сведениям источника, английский клуб отказался платить за футболиста требуемые 35 миллионов евро. Дальнейшие переговоры не ведутся.

В прошлом сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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