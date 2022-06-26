"Манчестер Юнайтед" не отпустит Роналду в другой клуб

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"Манчестер Юнайтед" не отпустит Роналду в другой клуб

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сможет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство английского клуба довело до сведения футболиста, что его не отпустят в другой клуб, так как на него рассчитывает главный тренер Эрик тен Хаг. Ранее сообщалось, что португалец думает об уходе, так как хочет выступать за клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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