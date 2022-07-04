"Манчестер Юнайтед" не отпустит Роналду в "Челси"

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"Манчестер Юнайтед" не отпустит Роналду в "Челси"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может продать португальского нападающего Криштиану Роналду, но не отпустит его в "Челси", сообщает ESPN.

По сведениям источника, манкунианцы не намерены усиливать конкурента по Премьер-лиге. При этом "МЮ" может рассмотреть предложения от клубов из других стран.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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