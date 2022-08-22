"Манчестер Юнайтед" не отказался от де Йонга, несмотря на трансфер Каземиро

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток купить полузащитника "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонга, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, английский клуб будет стараться приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Манкуниацы не собираются отказываться от варианта с голландцем, несмотря на уже согласованный переход бразильского хавбека "Реала" Каземиро.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" договорился с "Барселоной" о переходе 25-летнего де Йонга за 60+20 миллионов евро. Впрочем, сам игрок категорически отказывается от трансфера.

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