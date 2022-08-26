"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Барселоной" по Депаю

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"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Барселоной" по Депаю

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Барселоной" по трансферу голландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не хочет платить за форварда требуемые 10 миллионов евро. Манкунианцы надеются, что голландец разорвет контракт с каталонцами и его можно будет подписать бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай не провел за "Барселону" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" отказался от трансфера Депая. | https://dailysports.net
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