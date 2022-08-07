"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу ветерана "Болоньи"

Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу австрийского нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 8-9 миллионов евро, но получил отказ, так как итальянцы хотят сохранить форварда.

В прошлом сезоне 33-летний Арнаутович провел за "Болонью" 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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