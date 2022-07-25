"Манчестер Юнайтед" не ищет замену Роналду

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"Манчестер Юнайтед" не ищет замену Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не ищет замену португальскому нападающему Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, данное обстоятельство позволяет предположить, что английский клуб не собирается расставаться с футболистом в летнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг ранее заявил, что ждет возможности поработать с португальцем.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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