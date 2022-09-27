"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду

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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду

Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" нашел замену форварду Криштиану Роналду, если он покинет команду зимой.

Англичане заинтересованы в трансфере нидерландского нападающего ПСВ Коди Гакпо, сообщает Forbes.

В "МЮ" уверены в том, что голландский клуб не станет препятствовать трансферу Гакпо, как это делал "Аякс" при переходе Антони.

В текущем сезоне 23-летний Гакпо провёл семь матчей в чемпионате страны, забив восемь мячей и отдав шесть голевых передач.

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