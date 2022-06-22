"Манчестер Юнайтед" нашел замену Хендерсону в Чемпионшипе

Фото: твиттер Даниэля Бахманна/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к австрийскому защитнику "Уотфорда" Даниэлю Бахманну, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают австрийца в качестве возможной замены голкиперу Дину Хендерсону, который, скорее всего, перейдет в "Ноттингем Форест".

В минувшем сезоне Бахманн с "Уотфордом" вылетел в Чемпионшип. Вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 32 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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