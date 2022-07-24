"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"

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"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голландскому защитнику "Интера" Дензелу Думфрису, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб уже начал переговоры по трансферу игрока. Ранее сообщалось, что итальянцы оценивают игрока в 30-35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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