"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"

Теги манчестер юнайтедрб лейпцигнорди мукиеле

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Норди Макуэле/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику "РБ Лейпцигу" Норди Мукиэле, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра Мукиэле нравится главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику, который по окончании сезона получит должность в структуре клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Мукиэле провел за "РБ Лейпциг" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Вильярреала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 мая

Главные новости дня: 9 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов