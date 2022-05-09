"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Норди Макуэле/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику "РБ Лейпцигу" Норди Мукиэле, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра Мукиэле нравится главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику, который по окончании сезона получит должность в структуре клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Мукиэле провел за "РБ Лейпциг" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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