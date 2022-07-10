"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Милана"

Фото: твиттер Фикайо Томори/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Милана" и сборной Англии Фикайо Томори, сообщает Corriere Dello Serra.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как миланцы не планируют его продавать. Таким образом, манкунианцам придется делать очень солидное предложение.

В прошлом сезоне 24-летний Томори провел за "Милан" 40 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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