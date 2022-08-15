"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Реала"

Фото: твиттер Рауля де Томаса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Эспаньола" Раулю де Томасу, сообщает Соре.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Испанцы оценивают форварда в 25-30 миллионов евро.

27-летний де Томас является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне он провел за "Эспаньол" 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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