"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского вратаря

Фото: твиттер Диогу Кошты/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошты, сообщает Diario de Noticias.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. В составе манкунианцев португалец может заменить испанского вратаря Давида де Хеа, контракт которого истекает летом 2023 года.

23-летний Кошта в нынешнем сезоне провел за "Порту" 13 матчей и пропустил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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